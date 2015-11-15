دعاية وجولات مكثفة لمرشح «في حب مصر» بدمياط

كثف محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والمرشح بقائمة «في حب مصر »، من جولاته الانتخابية بكافة قرى ومراكز دمياط كما كثف من دعايته الانتخابية من خلال بوسترات ولافتات ضخمة بالمناطق الحيوية والرئيسية بالمحافظة.

يذكر أن هناك دعوات بالتصويت بلا على القائمة على الرغم من فوزها بالتزكية لأنها القائمة الوحيدة لإقليم شرق الدلتا والقناة.

من جانبه أكد الزينى أن جولاته المكثفة تأتى من أجل مصلحة دمياط رغم أنه ضمن فوزه لأنها القائمة الوحيدة، موضحًا أن نجاح القائمة بأعلى نسبة أصوات سيمنحه القوة للمطالبة برئاسة إحدى اللجان داخل المجلس لخدمة أبناء المحافظة.