رئيس الاتحاد المصرى الألمانى للاستثمار يتعرض لسطو مسلح بالشرقية

ناشد "سليمان هيكل" رئيس الاتحاد المصرى الألمانى للاستثمار، وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين الذين قاموا بالسطو المسلح عليه فى الشرقية، وسرقة جهاز اللاب توب الخاص به، والذى يحوى تفاصيل تخص مشروعات اقتصادية سيتم تنفيذها فى الشرقية بالتعاون مع الجانب الألمانى بالإضافة لمتعلقات شخصية ومبلغ مالى.

وقال "هيكل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه حضر من ألمانيا الجمعة قبل الماضية، وأثناء عودته لقريته بمركز أبو حماد فى الشرقية، تمهيدًا لمقابلة المحافظ الدكتور رضا عبد السلام، اليوم السبت، لمناقشة خطوات تنفيذ مشروعات خدمية، قام ملثمون ناحية قرية الجندية التابعة لمركز بلبيس يستقلون سيارة "فيرنا"، وبحوزتهم أسلحة نارية، بقطع الطريق واستولوا على السيارة "هونداى إلترا" 2009 تحمل رقم 131076 ملاكى الشرقية والحقائب ومبلغ 9500 يورو وتصريح الإقامة فى ألمانيا ورخصتى القيادة والسيارة و2 تليفون محمول بخطوط المانية وآخر جديد وآى باد ولاب توب عليه جميع مشروعاته، وتم بتحرير المحضر رقم 12327 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وعن المشروع الذى كان من المقرر تنفيذه مع محافظة الشرقية، قال سليمان هيكل "هو عبارة عن إقامة محطة لمياه الشرب على نفقتى الخاصة بخبرة ألمانية، وإقامة مصنع لتدوير القمامة بمعدات ألمانية على ان تخصص المحافظة مساحة 5 أفدنة لإقامة المصنع، ومحطة للطاقة الشمسية لمستشفى الأحرار بالزقازيق".

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