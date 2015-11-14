المنطقة الشمالية تجتمع بمسئولى الإسكندرية والنواب الجدد لحل مشكلات الصرف

اجتمع عدد من المسئولين بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، مع نواب البرلمان الجدد عن المحافظة، تحت رعاية المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة، فى إطار التنسيق لبحث أفضل السبل والحلول للتغلب على مشكلات الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل هذه المشكلة بنهاية الأسبوع الجارى .

وقد شمل المؤتمر حضور رؤساء الأحياء ومديرى العموم والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وتناولوا أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه الأجهزة التنفيذية للمحافظة خلال الوقت الراهن.

وأكد قائد المنطقة الشمالية خلال الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون الكامل وتضافر الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية العاملة بالمحافظة، لسرعة تقديم حلول فعلية عاجلة لحل مشاكل المواطنين.



>