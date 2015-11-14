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سفر وعودة 738 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 738 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 738 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 968 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، منذ قليل، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 737 إلى الجانب الليبى، بينهم 77 مصريا و 430 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 231 مصريا، بينهم 199 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 32 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 98 ألفا و663 مصريا.

سفر 742 وعودة 418 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم

سفر 777 وعودة 243 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

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