مصطفى بكرى خلال مؤتمر طوخ: إذا تفتتت الأصوات سيفوز حزب النور

أكد النائب مصطفى بكرى أنه أى عضو بمجلس النواب سيحاسب إذا لم يعبر عن صوت الناس وهمومهم، مؤكدا أن الشعب المصرى أصبح لا يسكت على خطأ بعد الثورة.

وقال إن قائمة فى حب مصر لم تسب أحدا، رغم أنها تعرضت للعديد من الافتراءات، ونحن نقدم لكم أنفسنا ولكم حرية الاختيار، ولو تشتت الأصوات على القوائم سيفوز حزب النور"، مضيفا أن من أهداف القائمة الوقوف وراء الرئيس، ونحن نتحدى أمريكا وكل من يريد هدم مصر، فمصر بشعبها ووحدتها أقوى من أى شىء.

جاء ذالك خلال مؤتمر قائمة "فى حب مصر"، والذى عقد مساء اليوم السبت بقرية كفر العمار التابعة لمركز طوخ لدعم مرشحى القائمـة فـى انتخابـات المرحلة الثانية من البـرلمـان، والتى ستنطلق فى 22 و23 من الشهر الجارى بحضور كل الدكتور محمد سليم مرشح القائمة بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للوفد والنائب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور محمد زكريا محى الدين وسولاف درويش والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والكابتن فايزة محمود وأميرة رفعت ورشاد شكرى أبو عيد ومصطفى الجندى ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر والنائب يوسف عبد الدايم واللواء حسن ناجى السكرتير العام الأسبق لمحافظة القليوبية.