منسق "فى حب مصر" بالقليوبية: مصر لن تركع أمام المخططات الصهيونية والأمريكية

أكد الدكتور محمد سليم المنسق العام لقائمة فى حب مصر بمحافظة القليوبية والمرشح عن القائمة، أن مصر لها أعداء بداخلها وخارجها وهم يريدون أن تكون مصر عليلة ومريضة مضيفا: "نحن جئنا اليوم لنقول لهم ولكل من يساندهم من قوى الشر والإرهاب نحن من خرجنا فى 30 يونيو ونحن من صنعنا ثورة 25 يناير".

وتابع: "سنكون أقوى الناس لأن لدينا رئيسا قويا هو الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى نتمنى له التوفيق، وجئنا لنرسل رسالة للعالم أجمع ولأمريكا والصهاينة أننا نقف وراء وبجانب رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسى ومهما فعلتم لن تنجح مخططاتكم وسنظل وراء السيسى مهما فعلتم وستظل الدولة وراء رئيسها"

مضيفا أن هناك مخططا صهيونيا لتركيع مصر ولكن مصر برئيسها وشعبها لن تركع أبدا.

جاء ذلك فى كلمته خلال مؤتمر قائمة فى حب مصر والذى عقد مساء اليوم بقرية كفر العمار التابعة لمركز طوخ لدعم مرشحى القائمـة فـى انتخابـات المرحلة الثانية من البـرلمـان، والتى ستنطلق فى 22 و23 من الشهر الجارى بحضور كل النائب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور محمد زكريا محى الدين وسولاف درويش والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والكابتن فايزة محمود وأميرة رفعت ورشاد شكرى أبو عيد ومصطفى الجندى ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر والنائب يوسف عبد الدايم واللواء حسن ناجى السكرتير العام الأسبق لمحافظة القليوبية.

وأضاف قائلا، إن الشعب القليوبى وأبناء القليوبية بداية من شبرا الخيمة وحتى كفر شكر ذاقوا مرارة الصبر ولذلك "قائمة فى حب مصر ستكون ظهركم وسندكم"، مضيفا، أن قائمة فى حب مصر بهذا التجمع العظيم ستنجح من الجولة الأولى بأذن الله، وردد سليم هتافات ( تحيا مصر ).

وأضاف سليم أن القائمة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وإن جميع المرشحين سواء أحزاب أو مستقلين "نكن لهم كل الاحترام، والقائمة ومرشحيها تقف على الحياد من الجميع".

ومن جانبه قال الكابتن طاهر أبو زيد عضو القائمة، إن مصر لن تتغير بين يوم وليلة وان مصر أخذت خطوات إيجابية وتتحرك للأمام وهناك اتجاهات تحاول التقليل من كل النجاحات والمجهودات التى تحققت خلال الفترة الماضية مضيفا:"هؤلاء أصبحوا معروفين بالاسم ناهيكم عن العداء الخارجى وهذا قدر مصر أن تكون مستهدفة لأن مصر كانت الحجر الذى وقف ضد تقسم الأمة العربية وهى البلد الوحيدة التى لم يحدث بها اختراق وتقف ضد ضياع الأمة العربية وسر قوتنا فى وحدتنا وان شاء الله لن نسمح باختراقنا تحت أى ظروف وسنكمل البناء" مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون أخطر برلمان فى تاريخ مصر لذا لابد أن نحسن الاختيار ونحكم ضمائرنا حتى تقف مصر على قدميها.



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