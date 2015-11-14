أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

‏مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية: مناقشة 300 قانون تحت القبة خلال 15 يوما

Google+ Print
‏مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية: مناقشة 300 قانون تحت القبة خلال 15 يوما ‏مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية: مناقشة 300 قانون تحت القبة خلال 15 يوما
قالت المرشحة سولاف درويش، مرشحة فى حب بالقليوبية، إن المرحلة القادمة هى مرحلة رد الجميل للوطن ولشهدائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مطالبة بالوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 300 قانون سيتم مناقشتهم والتصويت عليهم خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، مطالبة بالخروج فى الانتخابات المقبلة لمواجهة مخططات النيل والمؤامرات التى تتعرض لها مصر.

جاء ذالك خلال مؤتمر قائمة فى حب مصر، والذى عقد مساء اليوم السبت بقرية كفر العمار التابعة لمركز طوخ لدعم مرشحى القائمـة فـى انتخابـات المرحلة الثانية من البـرلمـان، والتى ستنطلق فى 22 و23 من الشهر الجارى بحضور كل من الدكتور محمد سليم مرشح القائمة بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للوفد والنائب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور محمد زكريا محى الدين وسولاف درويش والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والكابتن فايزة محمود وأميرة رفعت ورشاد شكرى أبو عيد ومصطفى الجندى ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر والنائب يوسف عبد الدايم واللواء حسن ناجى السكرتير العام الأسبق لمحافظة القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"