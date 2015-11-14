‏مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية: مناقشة 300 قانون تحت القبة خلال 15 يوما

قالت المرشحة سولاف درويش، مرشحة فى حب مصر بالقليوبية، إن المرحلة القادمة هى مرحلة رد الجميل للوطن ولشهدائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مطالبة بالوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 300 قانون سيتم مناقشتهم والتصويت عليهم خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، مطالبة بالخروج فى الانتخابات المقبلة لمواجهة مخططات النيل والمؤامرات التى تتعرض لها مصر.

جاء ذالك خلال مؤتمر قائمة فى حب مصر، والذى عقد مساء اليوم السبت بقرية كفر العمار التابعة لمركز طوخ لدعم مرشحى القائمـة فـى انتخابـات المرحلة الثانية من البـرلمـان، والتى ستنطلق فى 22 و23 من الشهر الجارى بحضور كل من الدكتور محمد سليم مرشح القائمة بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للوفد والنائب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور محمد زكريا محى الدين وسولاف درويش والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والكابتن فايزة محمود وأميرة رفعت ورشاد شكرى أبو عيد ومصطفى الجندى ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر والنائب يوسف عبد الدايم واللواء حسن ناجى السكرتير العام الأسبق لمحافظة القليوبية.