ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش فى "الحمام" بمطروح

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بقسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وزنت 100 جرام.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى إخطارا، مساء اليوم السبت، بضبط "عيس - ر - ع - ا" ( 29 سنة ) عاطل - مقيم بالكيلو 69 بنطاق مدينة الحمام، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 15 قطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 100 جرام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.