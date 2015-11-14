كلية الطب بجامعة سوهاج تنظم معسكرًا لاختيار عشيرة الجوالة

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة سوهاج اليوم، معسكر اختيار عشيرة الجوالة بمقر الكلية، حيث يشارك فى المعسكر (25) طالبًا وطالبة من الكلية، وذلك بهدف تعليم الطلاب مهارات الاعتماد على الذات فى صنع الأدوات يدويًا كتركيب الخيام ومعدات السفر وتعليم كيفية الحفاظ على الأدوات الشخصية.

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وأكد الدكتور عثمان المغربى المشرف على الكلية أن هذه المعسكرات تهدف إلى تأهيل الطلبة والاعتماد على أنفسهم فى مواجهة المشكلات.

وأضاف د.محمد إمام مشرف النشاط الرياضى بالكلية، أنه يتم خلال المعسكر تدريب الطلاب على الرحلة الخلوية ومواجهة المشكلات.

وخلال المعسكر، تم تدريب الطلاب على المهارات الكشفية، وقام المشاركون بإعداد معسكر كامل من نصب خيام وسارى علم، بالإضافة إلى مهارات الطهى الخلوى، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من قادة الكشافة البحرية والجوية بسوهاج.