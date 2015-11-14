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بالصور..مؤتمر حاشد لمرشح حزب المصرى الديمقراطى بالإسماعيلية بحضور أبو الغار

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بالصور..مؤتمر حاشد لمرشح حزب المصرى الديمقراطى بالإسماعيلية بحضور أبو الغار بالصور..مؤتمر حاشد لمرشح حزب المصرى الديمقراطى بالإسماعيلية بحضور أبو الغار
نظم صلاح الصايغ، مرشح الحزب المصرى الديمقراطى، مؤتمرا حاشدا مساء اليوم السبت، بجوار نادى الشجرة بميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية، حضره عدد كبير من المؤيدين للصايغ وقيادات حزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب.

وأشار أبو الغار فى كلمته إلى أننا نحتاج إلى نائب يدافع عن حرية المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية، وأن تحترم آدمية المواطن فى أقسام الشرطة وفى المصالح الحكومية ولا يتم التجاوز معه تحت أى مسمى.

وأكد صلاح الصايغ المرشح عن الدائرة الأولى ممثلا لحزب المصرى الديمقراطى، أنه من خلال خبرته البرلمانية السابقة والتى قضاها فى البرلمان لدورتين متتاليتن يستطيع أن يدافع عن حرية المواطن الإسماعيلى ويحقق آماله وطموحاته وتوفير حياة كريمة من خلال برنامج حزبه تحت قبة البرلمان.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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