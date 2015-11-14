بالمستندات..ننشر محضر تحريات الرقابة الإدارية فى أخر قضايا فساد بوزارة الرى

تنشر "اليوم السابع" نص محضر الرقابة الإدارية فى أخر قضايا فساد بوزارة الموارد المائية والرى، تورط فيها عدد من موظفى الوزارة بالإشتراك مع آخرين من رجال الأعمال، المحبوسين على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بتلقى "رشاوى" مالية وعطايا لتسهيل إجراءات تجديد تراخيص أحد النوادى النهرية التابعة لجامعة عين شمس لأحد رجال الأعمال تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 1613 لسنة 2015 جنح قصر النيل هم كل من هشام سلامة، محبوس، مدير بجهاز حماية النيل، "إيهاب.ك"، محبوس، كبير موظفى شركة ممفيس للسياحة، طارق حلاوة، محبوس، رجل أعمال وصاحب شركات سياحة، "محمد.أ"، الشهير بظاظا، محبوس، صاحب شركات سياحية، "محمد.أ"، محبوس، صاحب شركات سياحية .

هناك أيضاَ عدد من المتهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار للتحقيق معهم لتورطهم فى القضية، وهم كل من "وليد صلاح"، موظف بجهاز حماية النيل، عصام قطب، مسؤول الشؤون القانونية بجهاز حماية النيل، "امام.ر"، موظف بالملاحة النهرية.

وذكر المحضر الذى فتح بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بمعرفة وائل ماهر زكى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث أثبت أنه وردت معلومات تفيد طلب كل من هشام سلامة، مدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، وليد صلاح، مشرف فنى بالمكتب الفنى، وعصام قطب، مدير إدارة الشئون القانونية بذات الإدارة مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من كل من طارق حلاوة، صاحب شركة فاروهوتيلز لإدارة المنشأت السياحية "ق خ"، و محمد إسماعيل، ومحمد ظاظا، أصحاب شركة الزمالك لإدارة المشروعات التجارية، وذلك بوساطة إيهاب السبكى، مدير العائمة ممفيس .

وأضاف محضر الرقابة الإدارية، أن تلك الرشاوى والعطايا كانت مقابل قيامهم- كل فيما يخصه- بتسهيل إجراءات حصولهم على ترخيص بأعمال تطوير مرسى، وكذا الرسو للعائمة "اون"، فضلاَ عن التغاضى عن الغرامات السابق توقيعها على المرسى والعائمة، وبإجراء التحريات والإستعانة بالمصادر السرية الموثوق فيها تبين الأتى :

1- ه.س مواليد 20|11|1981 مدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ويختص بمراجعة وتحديد رسوم مقايسات اعمال تطوير المراسى تمهيداَ لدفعها واستصدار التراخيص اللازم لها .

2- و.ص، مواليد 21\7\1976، مشرف فنى بالمكتب الفنى بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ويختص بتحديد رسوم الرسوم والإنتفاع بالمياة السنوية للعائمات وفقاَ لفئاتها .

3- ع.م، مواليد 7\2\1967، مدير ادارة الشئون القانونية بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ويختص بحصر وتقرير الغرامات الموقعة على المراسى والعائمات المخالفة .

4- ط.م، مواليد 14\4\ 1963، ينتلك شركة فاروهوتيلز لإدارة المنشأت السياحية و الفنادق، وقد أكدت التحريات أنه اعتاد تقديم مبالغ مالية وعطايا عينيه على سبيل الرشوة لبعض العاملين والمسئولين بالجهات الحكومية لإنهاء مصالحه ومصالح شركته .

5- م.ا. مواليد 4\8\1979، صاحب وشريك بإحدى شركات إدارة المشروعات التجارية، وقد أكدت التحريات أنه اعتاد تقديم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لبعض العاملين والمسئولين بالجهات الحكومية لإنهاء مصالحه ومصالح شركته .

6- م.ش. مواليد 4\5\1981، صاحب وشريك بإحدى شركات إدارة المشروعات التجارية، وقد أكدت التحريات أنه اعتاد تقديم مبالغ مالية وعطايا عينيه على سبيل الرشوة لبعض العاملين والمسئولين بالجهات الحكومية لإنهاء مصالحه ومصالح شركته .

7- ا.ي. مواليد 9\12\1966، مدير شركة للإستثمار وإدارة وتشغيل المطاعم، وقد أكدت التحريات انه اعتاد التوسط لدى بعض العاملين والمسئولين بالجهات الحكومية لإنهاء مصالح معارفه .

8- أكدت التحريات امتلاك جامعة عين شمس مرسى مقام عليه نادى بإسم "نادى اون" وكذا عائمة تدعى "اون" بذات المرسى بحى الزمالك، وأنه بتاريخ 8\2\2015 ابرم عقد إيجار للمرسى والعائمة بين جامعة عين شمس وشركة فارو هوتيلز المملوكة لصاحبها طارق حلاوة، وذلك بمشاركة محمد إسماعيل ومحمد ظاظا، أصحاب شركة الزمالك لإدارة المشروعات التجارية، وانه يتعين عليهم للإنتفاع بالمرسى والعائمة استخراج ترخيص لتطوير المرسى .



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