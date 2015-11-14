تجديد حبس قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها 15 يوما بالمنيا

قررت نيابة مغاغة حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف المقدم منها لإخلاء سبيلها والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته بالمقابر بالاتفاق مع عشيقها.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية بعثور أهالى قرية العباسية على جثة السائق "محمد -ط "داخل المقابر وبها آثار جروح بالرأس.

تشكل فريق بحث برئاسة العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائى "شمال المحافظة" والمقدم شريف سالم مفتش المباحث والنقيبان معتصم رزق وعبد العزيز فرحات معاونى المباحث لكشف غموض الحادث.

توصل فريق البحث إلى زوجة المجنى عليه "دعاء.م "- 28 سنة، ربة منزل - اتفقت مع عشيقها "صابر . م" - 25 سنة عاطل - على قتله واستدرجاه إلى مقابر القرية وانهال العشيق على رأسه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.