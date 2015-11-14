أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها 15 يوما بالمنيا

Google+ Print
تجديد حبس قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها 15 يوما بالمنيا تجديد حبس قاتلة زوجها بالاتفاق مع عشيقها 15 يوما بالمنيا
قررت نيابة مغاغة حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف المقدم منها لإخلاء سبيلها والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته بالمقابر بالاتفاق مع عشيقها.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية بعثور أهالى قرية العباسية على جثة السائق "محمد -ط "داخل المقابر وبها آثار جروح بالرأس.

تشكل فريق بحث برئاسة العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائى "شمال المحافظة" والمقدم شريف سالم مفتش المباحث والنقيبان معتصم رزق وعبد العزيز فرحات معاونى المباحث لكشف غموض الحادث.

توصل فريق البحث إلى زوجة المجنى عليه "دعاء.م "- 28 سنة، ربة منزل - اتفقت مع عشيقها "صابر . م" - 25 سنة عاطل - على قتله واستدرجاه إلى مقابر القرية وانهال العشيق على رأسه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365