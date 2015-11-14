تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الزراعى وتكدس مرورى عند مدخل بنها

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، رصد أحد القراء حادثا مروعا على طريق الإسكندرية الزراعى وبالتحديد بين قرية سنديون وبنها.

وأضاف القارئ لـ"صحافة المواطن" أن سيارات الإسعاف والمطافئ فى طريقها لمكان الحادث، وأن هناك تكدسا مروريا كبيرا بسبب الحادث دفع سائقى السيارات السير عكس الاتجاه من الجانب الآخر.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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