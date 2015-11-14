ماتصدقهاش واعرف الحقيقة.. أشهر الخرافات عن مرض السكر

فى تقرير نشره موقع the times of india الهندى، أكد أن أكثر من 65 مليون هندى يعانون من مستويات مختلفة وأنواع من مرض السكر المعروف باسم القاتل الصامت، وفى كل أنحاء العالم ينتشر هذا المرض الذى تحتل مصر المركز التاسع عالميا فى نسب الإصابة به بعدد مرضى يقترب من 8 ملايين مصاب.

وتنتشر العديد من الخرافات حول هذا المرض كما أن هناك بعض الحقائق التى يجب أن يعرفها المرضى بهذا المرض.

وذكر الدكتور Dr Nupur Krishnan متخصص التغذية السريرية، لائحة من الخرافات والحقائق حول مرض السكر أهمها :

- تناول الأطعمة المرة كالقرع المر يساعد على خفض نسبة السكر فى الدم.

والحقيقة: أن الأطعمة المرة لا تقلل من نسبة السكر فى الدم، لأنها مشتقة من الجلوكوز وغنية بالكربوهيدرات، حتى إذا كان طعمها ليس حلوا.

-أن مريض السكر لا يمكنه أن يتناول أى أطعمة تحتوى على السكريات.

- مرصى السكر لا يمكنهم تناول الفاكهة.

-أن جميع المحليات الصناعية آمنة للاستهلاك.

-مرضى السكر لا يمكنهم إجراء جراحات لعلاج البدانة.

-مرضى السكر بحاجة لإنقاص الوزن بشكل سريع.

- لا يجب على مرضى السكر تناول الأرز.

>والحقيقة: أنه عادة يتم حذف السكر مباشرة من النظام الغذائى لمعظم مرضى السكر، ومع ذلك يتم استخدام بدائل للسكر من خلال سكر الفركتوز أو مواد تحلية صناعية.>والحقيقة: يمكن لمرضى السكر تناول الفاكهة لأنها تحتوى على ألياف وفركتوز، ونظرا لوجود الألياف يتم التخلص من الفركتوز ببطء من الدم، ولا ينصح بتناول عصائر الفاكهة لأنها لا تحتوى على ألياف كالموز والمانجو والعنب وقصب السكر والقشطة.>والحقيقة أن العديد من المحليات الاصطناعية تحتوى على مادة تسمى الأسبارتام، وهو التحلية جيدة للمشروبات الباردة والتى يشيع استخدامها فى العديد من المنتجات الغذائية، ومع ذلك، فإنه يفقد حلاوة فى درجة حرارة عالية، على سبيل المثال، لتحلية كوب واحد من الشاى أو القهوة الساخنة نحن بحاجة إلى مزيد من الأسبارتام فى تحلية كوب واحد من الماء العادى الباردة. لذا توخى الحذر فى استخدامها حتى لا تستهلك المزيد من المحليات الأسبارتام فقد يسبب عملا غير طبيعى فى المخ.>الحقيقة: أنه من الممكن لمرضى السكر الذين يعانون من زيادة فى الوزن إجراء جراحة لعلاج البدانة.>والحقيقة: السمنة وداء السكر وجهان لعملة واحدة، وينصح الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة خسارة حوالى 2 كجم فى الشهر، ولا ينصح بفقدان الوزن المفاجئ عن طريق الحمية الغذائية القاسية.>والحقيقة: يمكن لمرضى السكر استهلاك كميات معينة من الأرز ويعتمد ذلك على طبيعة ودرجة مرض السكرى.