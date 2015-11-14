طفح مياه المجارى والأمطار تهدد صحة أطفال بصارطة دمياط

شكى أهالي قرية البصارطة مركز دمياط من طفح مياه الصرف الصحى في الشوارع وتكون برك مياه تهدد صحة الأطفال وزادت كميات المياه مع الأمطار الشديدة التي شهدتها دمياط خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد شلبى أحد الأهالي أن هناك خطورة كبيرة على صحة الأطفال بسبب تراكم المياه وروائحها الكريهة فضلا عن أنها تتسبب في تجمع الذباب والحشرات، كما تعيق تلك الكياه حركة السير وخاصة عند ذهاب الأطفال لمدارسهم.

بينما أكدت هيام محمد ربة منزل أن رائحة المياه وصلت للمنازل بسبب تراكمها منذ أسبوعين ما تسبب في تغيير لونها وسوء رائحتها التي تؤذى السكان.

من جانبه قال السعيد الكومى رئيس الوحدة المحلية بالبصارطة إنه تم توجيه معدات الوحدة المحلية لتنفيذ أعمال تسليك خط الصرف الصحي بقرية البصارطة بمنطقة عزبة الزيات وتم نزح مياه صرف صحي ومياه الأمطار وذلك بمساعدة شركة مياه الشرب ورئاسة مجلس مركز ومدينة دمياط.