أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أخبار دمياط

طفح مياه المجارى والأمطار تهدد صحة أطفال بصارطة دمياط

Google+ Print
طفح مياه المجارى والأمطار تهدد صحة أطفال بصارطة دمياط طفح مياه المجارى والأمطار تهدد صحة أطفال بصارطة دمياط
شكى أهالي قرية البصارطة مركز دمياط من طفح مياه الصرف الصحى في الشوارع وتكون برك مياه تهدد صحة الأطفال وزادت كميات المياه مع الأمطار الشديدة التي شهدتها دمياط خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد شلبى أحد الأهالي أن هناك خطورة كبيرة على صحة الأطفال بسبب تراكم المياه وروائحها الكريهة فضلا عن أنها تتسبب في تجمع الذباب والحشرات، كما تعيق تلك الكياه حركة السير وخاصة عند ذهاب الأطفال لمدارسهم.

بينما أكدت هيام محمد ربة منزل أن رائحة المياه وصلت للمنازل بسبب تراكمها منذ أسبوعين ما تسبب في تغيير لونها وسوء رائحتها التي تؤذى السكان.

من جانبه قال السعيد الكومى رئيس الوحدة المحلية بالبصارطة إنه تم توجيه معدات الوحدة المحلية لتنفيذ أعمال تسليك خط الصرف الصحي بقرية البصارطة بمنطقة عزبة الزيات وتم نزح مياه صرف صحي ومياه الأمطار وذلك بمساعدة شركة مياه الشرب ورئاسة مجلس مركز ومدينة دمياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية