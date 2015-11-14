وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفرنسى إدانة مصر الكاملة لتفجيرات باريس

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى التقى اليوم السبت 14 نوفمبر على هامش مشاركته فى اجتماع فيينا بشأن سوريا مع لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، حيث قدم له واجب العزاء فى الأحداث الإرهابية الغاشمة التى شهدتها العاصمة باريس يوم الجمعة 13 نوفمبر، مؤكداً على إدانة مصر الكاملة لتلك العمليات الخسيسة، ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة فرنسا الصديقة فى هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكرى أكد لنظيره الفرنسى إمكانية أن تعول بلاده على مصر كشريك داعم لها فى مواجهة الإرهاب الذى لا يميز بين دولة وأخرى، ولا يعرف حدوداً أو ديناً أو يميز بين جنسية وأخرى، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والارتقاء بمستوى التنسيق على المستوى الدولى من أجل مواجهة تلك الآفة، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق القائم حالياً لا يرقى إلى المستوى الذى تتطلع إليه مصر، والذى يضمن المواجهة الجادة والحاسمة لظاهرة الإرهاب.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية حرص على تضمين كل تلك المعانى والرسائل فى كلمته الافتتاحية، فى الاجتماع الدولى الخاص بسوريا فى فيينا صباح السبت.

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