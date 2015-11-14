مش بس فيتامين سى.. عصير البرتقال يقى من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين

مع بداية فصل الشتاء تسيطر رائحته الفريدة على الأجواء، إنه البرتقال البطل الأول والفارس المقاتل لأمراض الفصل البارد، وربما لهذا السبب تحديدا ارتبط ظهور البرتقال بالشتاء.

فى السطور التالية يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن فوائد البرتقال تتجاوز بكثير كونه نوعًا من الفاكهة الغنية بفيتامين سى المضاد لفيروسات البرد.

وأوضح أن هناك العديد من الفوائد الهامة للبرتقال، التى يمكن الحصول عليها بتناول ثمرة واحدة من الدائرة البرتقالية الجذابة يوميا وهى:

>- يعمل البرتقال على الوقاية من التعرض للسكتات الدماغية.

>- يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذى يعد من أهم العناصر التى تحافظ على سلامة الأعصاب وتحسن الحالة المزاجية.

>- يحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك .

>- غنى بعنصر الكالسيوم الذى يضمن سلامة العظام .

>- يقى من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين .

>- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويحافظ عليه فى المعدلات الطبيعية.