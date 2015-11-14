أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مش بس فيتامين سى.. عصير البرتقال يقى من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين

Google+ Print
مش بس فيتامين سى.. عصير البرتقال يقى من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين مش بس فيتامين سى.. عصير البرتقال يقى من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين
مع بداية فصل الشتاء تسيطر رائحته الفريدة على الأجواء، إنه البرتقال البطل الأول والفارس المقاتل لأمراض الفصل البارد، وربما لهذا السبب تحديدا ارتبط ظهور البرتقال بالشتاء.

فى السطور التالية يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن فوائد البرتقال تتجاوز بكثير كونه نوعًا من الفاكهة الغنية بفيتامين سى المضاد لفيروسات البرد.

وأوضح أن هناك العديد من الفوائد الهامة للبرتقال، التى يمكن الحصول عليها بتناول ثمرة واحدة من الدائرة البرتقالية الجذابة يوميا وهى:
>- يعمل البرتقال على الوقاية من التعرض للسكتات الدماغية.
>- يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذى يعد من أهم العناصر التى تحافظ على سلامة الأعصاب وتحسن الحالة المزاجية.
>- يحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك .
>- غنى بعنصر الكالسيوم الذى يضمن سلامة العظام .
>- يقى من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين .
>- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويحافظ عليه فى المعدلات الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365