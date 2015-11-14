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مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

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مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار
أشرف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من "إسلام م خ" 29 سنة المدير المسئول عن مخزن منتجات غذائية لحيازته عدد "213" علبة تونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد ا ح" 45 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "26" كجم من اللحوم والدهون بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أحمد ع ا" 43 سنة المدير المسئول عن مخبز لقيامه بتجميع عدد "3" أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن "150" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبره، و"محمد م ع" 40 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "48" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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