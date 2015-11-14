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حظك اليوم برج السرطان الأحد 15/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 15/11/2015 حظك اليوم برج السرطان الأحد 15/11/2015
 

 

كتبت مريم كشك

 

لبرج السرطان:
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مهنيا : ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل ، كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا دونأن تتسبب لك فى أى مشكلات.
>عاطفيا : تتحسن اليوم علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل ، فاحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.
>صحيا : تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيا على حالتك الصحية ، وتساعدك على التخلص من الأمور المزعجة وتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم.
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توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن مواليد سيتمتعون هذا العام بمزيد من الثقة ، وسوف يتمتعون بتحقيق أحلامهم التى طالما خططوا من أجلها ، وأضافوا أن كل العقبات التى واجهت مواليد السرطان فى الفترة الماضية سوف يتخلصون منها، ويجب أن يستفيدوا من شخصيتهم الجريئة التى تكونت فى هذه الفترة ، وأكد خبراء الأبراج أن أصحاب السرطان يميلون إلى الرضا بالبقاء فى المنزل والحفاظ على الأمور كما هى، ولكن عام 2015 سيغير كل تلك الأمور ويمنحهم الفرص المتعددة للوصول إلى أمور أكثر جدية وانتشارا ، فعليهم أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى آفاق بعيدة .
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