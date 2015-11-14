حظك اليوم برج العذراء السبت 14/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيا : تحقق اليوم العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة ويزيد من ثقتك بنفسك كثيرا ، ولكن لا تجعل هذا الأمر يؤثر على تركيزك.

عاطفيا : تعيش حاليا فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد ، ولكن احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد تلك الأمور.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض التشنجات التى تصيبك من حين لآخر ، حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب الذى يجعل حالتك الصحية هادئة ومستقرة .

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك وخبراء الأبراج أن العمل الجاد والتفانى فى أدائه من الأمور التى تساعد مواليد برج العذراء على النجاح والوصول إلى الأهداف ، وعلى الرغم من تمتعهم بهذه الصفات إلا أنه يجب أن يزيدوا من حركتهم وأدائهم للأعمال ومواجهة المزيد من العقبات ليتمكنوا من تحقيق الأهداف قبل انتهاء هذا العام ، وصرح خبراء الأبراج أن مواليد العذراء سيتعرضون لاختبارات قدراتهم النفسية والعصبية والجسدية ولكنهم سيتمكنون من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر .