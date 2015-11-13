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حرب شائعات وتمزيق لافتات بين مرشحى البرلمان بدمياط

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حرب شائعات وتمزيق لافتات بين مرشحى البرلمان بدمياط حرب شائعات وتمزيق لافتات بين مرشحى البرلمان بدمياط
كثف مرشحو البرلمان في دوائر دمياط الثلاثة تحركاتهم، اليوم الجمعة، حيث اشتعلت حرب الشائعات وتبادل الاتهامات في بعض الدوائر، ووصلت إلى حملات تشويه وتمزيق للدعاية الانتخابية وخاصة بعد شكاوى ايهاب الغباشى ومحمود المتبولى مرشحى الدائرة الأولى من تمزيق لافتاتهم.

وانتشرت مسيرات المرشحين في الدائرة الأولى حيث زار سامى سليمان مرشح مستقبل وطن بالدائرة الأولى قرية السيالة مركز دمياط لينفى الشائعات التي ترددت بالقرية بأنه قال في أحد مؤتمراته أنه قام بدفع مبالغ مالية نظير رعاية العديد من الخدمات والمسابقات الرياضية بالقرية. 


>وعقد الدكتور محمد عبدالله مرشح حزب المصريين الأحرار مؤتمره الانتخابى الرئيسى بكورنيش النيل امام مقر الحزب بمدينة دمياط وحث الناخبين على المشاركة بإيجابية واختيار 3 مرشحين من بين 45 مرشحا يكونون قادرين على تمثيلهم في أخطر برلمان في تاريخ .

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