بالفيديو والصور.. تلاميذ دمياط يشاركون في فعاليات «يوم في حب مصر»

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج الخدمة العامة "يوم في حب مصر "، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بدمياط تحت شعار مبادرة " مدرستي بيتي " والمقرر إقامته اليوم وغدا بجميع مدارس الإدارات التعليمية وفقًا لظروف كل مدرسة بالإدارة وبناء على تعليمات الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وتفقد "التداوي"، يرافقه خالد رضوان وكيل المديرية، بعض المدارس المشاركة بالمشروع بإدارتي عزبة البرج ودمياط.

ورصدت "فيتو"، فعاليات البرنامج بمدرسة صادق كرات الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وأكد التلاميذ أن مشاركتهم نابعة من حبهم لوطنهم وأن المدرسة تعتبر بيتهم الثاني ويجب عليهم المشاركة في نظافتها.