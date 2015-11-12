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بالصور.. مرشح «مستقبل وطن» بدمياط يبكي على المنصة

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بالصور.. مرشح «مستقبل وطن» بدمياط يبكي على المنصة بالصور.. مرشح «مستقبل وطن» بدمياط يبكي على المنصة
نظم حزب مستقبل وطن أمس الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد مرشحه لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها فارسكور والزرقا محمد قابيل البنا وذلك بمسقط رأسه بقرية ميت الخولى.

وتغيب محمد بدران رئيس الحزب عن حضوره مؤتمر دعم قائمة "في حب " بمحافظة الدقهلية، بينما حضر نائبه محمد شوقى، ولم يتمكن المرشح محمد قابيل البنا من حبس دموعه وبكائه على المنصة، وخاصة بعدما تردد أنه نجح في انتخابات 2010 بأمواله، ويحاول النجاح مرة أخرى بنفس الطريقة في تلك الانتخابات.

وواصل البنا حديثه لأهالي دائرته ووعدهم بأن يكون خادما لهم وأن يكون صوتهم في المجلس.

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