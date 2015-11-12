مياه دمياط: نجحنا في إنقاذ مدينتى كفر سعد وأبو غالب من الغرق

أكد المهندس السيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة نجحت في السيطرة على السيول التي اجتاحت مدن كفر سعد وميت أبو غالب الأسبوع الماضى.

وأوضح ربيع أن الشركة عملت بكامل طاقتها وعلى مدى 24 ساعة من معدات وأدوات وإمكانيات بشرية للعمل على شفط مياه الأمطار وخاصة بعد أن تعرضت مدينة ميت أبوغالب لموجة أمطار وصلت حد السيول قامت الشركة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للسيطرة على الموقف في حضور رئيس مجلس المدينة ورئيس شركة مياه الشرب ورئيس القطاع المختص وتم إنقاذ المدينة من الغرق والحفاظ على ممتلكات الأهالي وقد قامو بتوجيه الشكر لقيادات الشركة والعاملين على الجهد الذي بذل طوال الليل.

كما تم إنقاذ مدينة كفر سعد البلد من الغرق بعد أن قامت الشركة يوم الأربعاء ليلا من الساعة السابعة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا بتسخير كل معدات الشركة لخدمة الأهالي للسيطرة على كمية المياه الغزيرة التي وصلت حد السيول عن طريق استخدام 15 ماكينة نزح و4 سيارات كسح مياه و3 سيارات مطافى وبالتعاون مع جميع الأجهزة والقيادات بالقرية.

كما قامت الشركة بأعمال تسليك 80 خط) بالإدارة العامة لجنوب غرب وتطهير 50 مطبقا بالإدارة العامة لجنوب غرب كما تم عمل صيانة لمحطات معالجة (الزرقا – فارسكور – رافع 4 بفارسكور) وحل مشكلة انفجار ماسورة الخط العمومى بقرية كفر سليمان البحرى وتم السيطرة على المشكلة.