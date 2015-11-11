محافظ دمياط يبحث توفير منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث إمكانية توفير منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة وذلك بحضور العميد عادل عياد رئيس فرع الرقابة الإدارية بدمياط واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الصحة ومدير عام التموين والشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أهمية إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية من السلع التموينية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات لتشغيلها عن طريق الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة بمساعدة هيئة الرقابة الإدارية حيث كلف رؤساء المراكز والمدن ومدير عام الشباب بتوفير أماكن كمنافذ لبيع السلع في الوحدات المحلية ومراكز الشباب مع مراعاة أن تكون هذه الأماكن تابعة للدولة ولا يترتب على تجهيزها آية أعباء مالية سوى أعمال الصيانة الخفيفة للبدء في استخدامها فورًا حيث سيتم توفير كافة السلع الغذائية بها لبيعها بأسعار مخفضة تقل عن أسعار مثيلاتها بالأسواق.

ولفت إلى أنه يتم توفير الأماكن طبقًا للاحتياج الفعلى للمواطنين مع الاهتمام بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا وكذلك المناطق الحيوية التي تخدم كثافة سكانية مرتفعة حيث طلب المحافظ إعداد بيان بالأماكن المستخدمة كمنافذ للسلع والأماكن الجديدة التي سيتم إضافتها لإرسالها للجهات المعنية بالدولة بحيث تكون هذه المنافذ جاهزة في نهاية الشهر الحالى ومعدة من قبل القوات المسلحة أو الجهات الأخرى.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل وتنشيط مشروع سيارات بيع السلع الغذائية والتي نفذته المحافظة منذ عدة أشهر بتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين وقد استعرض المحافظ مع رئيس كل مركز ومدينة الموقف الحالى لهذه المنافذ المتحركة من حيث أعداد السيارات والذي يعمل منها حاليًا والذي في حاجة إلى إعادة تشغيل حيث طلب من المهندس السيد السؤالى مدير عام التموين تذليل أية عقبات والعمل على توفير السلع لهذه السيارات من الشركة القابضة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة.