محافظ دمياط يوزع إعانات صندوق ليلة القدر على سكان «جزيرة العزبي»

قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بتوزيع شيكات إعانة صندوق ليلة القدر الذي تتبناه مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية على 174 مواطنًا من سكان جزيرة العزبي الواقعة وسط مياه بحيرة المنزلة بمتوسط 6 آلاف جنيه لكل فرد، وذلك تقديرا لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وقدم المحافظ الشكر لمؤسسة صندوق ليلة القدر الخيرية، والتي تأسست بجريدة أخبار اليوم عام 1991، حيث تبنت الفكرة الصحفية صفية مصطفى أمين، لتحقيق أمنيات الفقراء ورسم الابتسامة على وجه المحتاج.

وأكد المحافظ أهمية ترسيخ هذا المبدأ الإنساني للتكافل الاجتماعي لرعاية وحماية الفقراء والمحتاجين.