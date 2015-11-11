بالفيديو : وضعت البيض في أكياس الفريزر لتكشف لنا حيلة مبتكرة لشيئ رائع

يعد البيض من أكثر أنواع الأطعمة المتاحة لدينا ، ويعشقها الجميع على إختلاف طرق طبخها ، منها البيض المسلوق ، والبيض المقلي بالزيت ، والبيض الأومليت أو ( العجة ) ، وبيض العيون ، وأقراص البيض الرائعة إلى غير ذلك من الأشكال .

بالإضافة إلى أن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، وينصح به الجميع خاصة للأطفال لتكوين جسم سليم وصحي .

بالإضافة إلى أنه شيئ ضروري في صنع أحلي المأكولات ، إذا لم يكن جميعها .

جميعنا نحب البيض الأومليت في وجبة الصباح ، ولكن مع ضيق الوقت بسبب المدارس أو الوظيفة ، جميعنا نمتنع عن صنعه لكثرة الاواني التي سوف نحتاج إلى تنظيفها ، مثل وعاء خفق البيض بالإضافة إلى الملاعق المستخدمة وطاسة او وعاء طبخ الأومليت ونقله إلى وعاء التقديم وبقية الإضافات التي نضيفها إليه عادة مثل جبن مبشور وطماطم وبقدونس وغير ذلك كل على حسب طريقته .

اليوم قامت إمرأة بإبتكار طريقة في غاية الروعة والسهولة والسرعة ، سوف تجعل من هذا البيض أسهل طبخة بالنسبة لنا .

سر هذه الطريقة في إحضار أكياس الزبلوك أو أية أنواع أخرى من أكياس الفريزر المحكمة الإغلاق ووضع فيها البيض ومزجه ثم بقية المكونات وقد وضعت معه ” قطع من الفلفل والبصل والطماطم وجبن مبشور وملعقة صلصة ” ووضعته في وعاء به ماء مغلي لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ويقدم ساخن .

إليكم الفيديو التوضيحي ..

شبكةعيونالإخبارية

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