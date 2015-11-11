بالصور.. وقفة احتجاجية لعمال التأمين الصحي للمطالبة بمساواتهم بالصحة

وأعلن جميع العاملين بفروع التأمين الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية، عن الدخول في إضراب جزئي اليوم، بالتنسيق بين الفروع دون تعطيل العمل بالفروع والعيادات التابعة للتأمين الصحى، وأن يكون الإضراب شكليا فقط ومتمثلا في وقفة احتجاجية للعاملين بالتأمين أمام مقر عملهم وينتهى في الثانية عشرة ظهرا.
وطالب أعضاء "رابطة المتحدون" بالتأمين الصحى بدمياط، في بيان أصدروه اليوم، بإلغاء صندوق تسيير العلاج والمكافآت الخاصة وتجميعها في وعاء واحد ويتم توزيعها على جميع العاملين كل ثلاثة شهور مع تعديل لائحة التأمين الصحى، حيث إنها مطبقة منذ عام 1964، ورفض قانون 18 والمادة رقم 55 الخاصة بتجميد الحوافز.
وأن يتم تثبيت جميع المتعاقدين الذين مضى عليهم المدة القانونية مع ضرورة تجميد عمل النقابة وسحب الثقة منها، ويتم إلزام التأمين الصحى بإعفاء كل العاملين بالهيئة وأسرهم من دفع أي رسوم مالية عند تلقى الخدمة العلاجية داخل أو خارج الهيئة.