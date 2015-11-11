بالصور.. وقفة احتجاجية لعمال التأمين الصحي للمطالبة بمساواتهم بالصحة

نظم العشرات من العاملين بفرع التأمين الصحى بدمياط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر التأمين الصحى بالشارع الحربي بمدينة دمياط؛ وذلك للمطالبة المتعلقة بهيكلة الأجور لجميع العاملين بالتأمين الصحى أسوة بالصحة والمستشفيات الجامعية، من حيث كادر المهن الطبية لجميع العاملين بالهيئة، مع ضرورة توسيع البنية التحتية حتى يتم استيعاب جميع الأعداد المستفيدة من تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد حتى لا تتأثر الخدمة.

وأعلن جميع العاملين بفروع التأمين الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية، عن الدخول في إضراب جزئي اليوم، بالتنسيق بين الفروع دون تعطيل العمل بالفروع والعيادات التابعة للتأمين الصحى، وأن يكون الإضراب شكليا فقط ومتمثلا في وقفة احتجاجية للعاملين بالتأمين أمام مقر عملهم وينتهى في الثانية عشرة ظهرا.

وطالب أعضاء "رابطة المتحدون" بالتأمين الصحى بدمياط، في بيان أصدروه اليوم، بإلغاء صندوق تسيير العلاج والمكافآت الخاصة وتجميعها في وعاء واحد ويتم توزيعها على جميع العاملين كل ثلاثة شهور مع تعديل لائحة التأمين الصحى، حيث إنها مطبقة منذ عام 1964، ورفض قانون 18 والمادة رقم 55 الخاصة بتجميد الحوافز.

وأن يتم تثبيت جميع المتعاقدين الذين مضى عليهم المدة القانونية مع ضرورة تجميد عمل النقابة وسحب الثقة منها، ويتم إلزام التأمين الصحى بإعفاء كل العاملين بالهيئة وأسرهم من دفع أي رسوم مالية عند تلقى الخدمة العلاجية داخل أو خارج الهيئة.