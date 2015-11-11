قام نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتيتر بنشر صورة غريبة لاحد المراحيض المصنوعة من الذهب وقد اندهش الكثير من رواد الفيس بوك بهذه الصورة والتي اعتبرها البعض هدية مبالغ فيها جدا، فقد قام أمير سعودي من عائلة آل سعود بإعطاء هدية غريبة من نوعها إلي ابنته بمناسبة عقد قرانها وقد بلغت قيمة هذه الهدية ثلاثون مليون ريال سعودي لكن هذه الهدية غريبة بعض الشيء.

حيث قام الأمير السعودي بإعطاء ابنته مرحاض من الذهب كهدية بلغ تكلفته 30 مليون ريال سعودي، وتعتبر هذه من اغرب الهدايا التي قدمها أمراء لابناهم والتي نالت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر احد النشطاء علي أن هذه الهدية تعتبر إسراف وأن الكثير من الفقراء أولي بهذه الأموال.

وجدير بالذكر أن الوليد بن طلال قد اهدي ابنته هو الأخر مزهرية بقيمة ثلاثة مليون ريال سعودي حيث قام بعمل مزهرية من العملة فئة 500 ريال وذلك أيضا بمناسبة حفل زواجها.

بالفيديو : أمير سعودي يهدي ابنته مرحاض من الذهب بمناسبة زواجها

شبكةعيونالإخبارية

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