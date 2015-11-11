أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

بالفيديو : أمير سعودي يهدي ابنته مرحاض من الذهب بمناسبة زواجها

Google+ Print
بالفيديو : أمير سعودي يهدي ابنته مرحاض من الذهب بمناسبة زواجها بالفيديو : أمير سعودي يهدي ابنته مرحاض من الذهب بمناسبة زواجها

قام نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتيتر بنشر صورة غريبة لاحد المراحيض المصنوعة من الذهب وقد اندهش الكثير من رواد الفيس بوك بهذه الصورة والتي اعتبرها البعض هدية مبالغ فيها جدا، فقد قام أمير سعودي من عائلة آل سعود بإعطاء هدية غريبة من نوعها إلي ابنته بمناسبة عقد قرانها وقد بلغت قيمة هذه الهدية ثلاثون مليون ريال سعودي لكن هذه الهدية غريبة بعض الشيء.

حيث قام الأمير السعودي بإعطاء ابنته مرحاض من الذهب كهدية بلغ تكلفته 30 مليون ريال سعودي، وتعتبر هذه من اغرب الهدايا التي قدمها أمراء لابناهم والتي نالت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر احد النشطاء علي أن هذه الهدية تعتبر إسراف وأن الكثير من الفقراء أولي بهذه الأموال.

وجدير بالذكر أن الوليد بن طلال قد اهدي ابنته هو الأخر مزهرية بقيمة ثلاثة مليون ريال سعودي حيث قام بعمل مزهرية من العملة فئة 500 ريال  وذلك أيضا بمناسبة حفل زواجها.

: أمير سعودي يهدي ابنته مرحاض من الذهب بمناسبة زواجها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه