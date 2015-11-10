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«رعاية الإدمان» تستهدف 2000 طالب لتوعيتهم بمخاطر التدخين بدمياط

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«رعاية الإدمان» تستهدف 2000 طالب لتوعيتهم بمخاطر التدخين بدمياط «رعاية الإدمان» تستهدف 2000 طالب لتوعيتهم بمخاطر التدخين بدمياط
نفذت اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من الخطة القومية لمكافحة المخدرات تحت رعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وذلك بحضور 50 أخصائيا اجتماعيا يمثلون 50 مدرسة ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي، تمهيدا لاستهداف 2000 طالب وطالبة حيث سيتم توعيتهم وتدريبهم على برنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات بمدارسهم.

ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من المهارات الحياتية من عمل جماعي وتواصل وحل مشكلات والتعبير عن الذات والمشاعر والإقناع والعلاقات بالأقران وربط ذلك المحتوى بقضية الإدمان وتعاطي المخدرات.

كذلك تم التأكيد على دور الصندوق في العلاج عن طريق الخط الساخن 16023 بالمجان وفي سرية تامة.

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