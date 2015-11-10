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«رياضة دمياط» تنظم مبادرة لحث الشباب على المشاركة الانتخابية

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«رياضة دمياط» تنظم مبادرة لحث الشباب على المشاركة الانتخابية «رياضة دمياط» تنظم مبادرة لحث الشباب على المشاركة الانتخابية
نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، مبادرة " أنت الأهم.. انزل شارك "، بمقر قصر ثقافة دمياط، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، واتحاد النقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات.

وأكد علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة، أهمية دور الشباب في المجتمع، لافتا إلى أنهم يمثلون ثلثي المجتمع، وهم العنصر المؤثر في النهوض بأي دولة ودعا إلى تكثيف مشاركتهم الانتخابية.

وأكد أن مشاركة الشباب في الانتخابات أمانة تجاه الوطن، مشيرا إلى أهمية تحري الدقة في اختيار المرشح الأفضل القادر على سن القوانين التشريعية لصالح الوطن.

وأكد أحمد فايد مدير عام التضامن الاجتماعي أهمية المشاركة الانتخابية ودور المجتمع المدني في التوعية بأهمية الانتخابات.

وألقى الدكتور محمد حجازى أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمياط والدكتور ياسر الجمال دكتور الجغرفيا السياسية بكلية الآداب محاضرات للتوعية بأهمية الاصطفاف الوطني في الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة والتي تتطلب توخي الحذر والدقة في اختيار نواب مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي ارتضاها الشعب.

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