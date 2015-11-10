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شاهد أكثر فيديو مؤثر لطفل صغير يودع والده عند ذهابه للعمل ..سبحان الله

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شاهد أكثر فيديو مؤثر لطفل صغير يودع والده عند ذهابه للعمل ..سبحان الله شاهد أكثر فيديو مؤثر لطفل صغير يودع والده عند ذهابه للعمل ..سبحان الله

ينمو الطفل ويأتى الى دنيانا ولايعرف فيها فى البدايه إلا والدته ووالده وهم أكثر شخصيت يحبهما ويطمئن إلى  وجودهما معه دائما وكلما كبر الطفل كلما تعلق بوالده ووالدته أكثر فأكثر واراد دائما أن ينال على أهتمامهم على الدوام وأن يظلا معه طوال الوقت حتى يشعر بالأمان ودائما ما يفاجأنا الأطفال خاصة الأولاد فى مرحله سنيه معينه بتصرفاتهم خاصة تجاه والدهم ما إذا كانو ذكورا فدائما ما تجدهم يميلون إلى تقليد والدهم فى افعاله وتصرفاته وطريقة حديثه دائما ما يحبون أرتداء أشيائه ليتشبهو به ويلعب الأب دور هام للغايه فى تلك المرحله السنيه التى تكون شخصية الطفل ودائما ما يجب أن يكون القدوه الصالحه لأولاده .

واليوم سنعرض على حضراتكم مؤثر للغايه لطفل صغير لم يكمل العامين بعد ويقف مع والدته على باب المنزل الخاص بهم وهو يودع والده صباحا أثناء ذهابه الى العمل كحال كل يوم ولكن هذه المره يبدو أن الطفل لم يكن يريد أن يفارق والده نهائيا ويقف له على باب المنزل ليودعه بكل برائه ممكنه فقد ظل يقول له أنه يحبه أكثر من عشرون مره اليكم الفيديو .

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