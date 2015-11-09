أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أخبار دمياط

صور بسمة (قتيلة كفر المنازله ) اعتذر عن بشاعه الصور

Google+ Print
صور بسمة (قتيلة كفر المنازله ) اعتذر عن بشاعه الصور صور بسمة (قتيلة كفر المنازله ) اعتذر عن بشاعه الصور

نورا ابوالمجد :  زوج يذبح طليقته بمكتب محاماة بكفر المنازله

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد من ضبط زوج يدعى رمضان مصطفى أبو سعادة عقب ذبحة زوجتة وتدعى بسمة أيوب داخل مكتب محاماه بقرية كفر المنازلة كانت مشادة قد حدثت بينهم داخل مكتب المحامية عفاف فتحى أيوب والتى تواجدوا بة لاانهاء الخلافات بينهم
وعندما أشتد الحوار بينهم قام الزوج بااخراج سكين وقام بذبح الزوجة وقطع يدها , بعدها حاول الهرب الا أن المحامية استنجدت بالاهالى وتمكنوا من القاء القبض علية ,فيما أنتقل لمكان الواقعة العقيد مصطفى سليم مامور قسم شرطة كفر سعد وضباط مبااحث القسم وتم التحفظ علية و أقتيادة لقسم شرطة كفر سعد فيما أقر أمام رئيس مباحث كفر سعد باارتكابة الجريمة مؤكدا أنة غير نادم على أرتكابة الجريمة , وعلل ذلك باانها دمرت حياتة بسبب طمعها والذى لم يرضيها شىء على الرغم من تسجيلى قطعة أرض بااسمها ومنزل بنيت لها , وعلى جانب متصل تم الاستماع لشهادة عدد من الشهود هذا وقد تم نقل جثه القتيلة لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزى , وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرضة على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب