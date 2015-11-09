صور بسمة (قتيلة كفر المنازله ) اعتذر عن بشاعه الصور

نورا ابوالمجد : زوج يذبح طليقته بمكتب محاماة بكفر المنازله

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد من ضبط زوج يدعى رمضان مصطفى أبو سعادة عقب ذبحة زوجتة وتدعى بسمة أيوب داخل مكتب محاماه بقرية كفر المنازلة كانت مشادة قد حدثت بينهم داخل مكتب المحامية عفاف فتحى أيوب والتى تواجدوا بة لاانهاء الخلافات بينهم

وعندما أشتد الحوار بينهم قام الزوج بااخراج سكين وقام بذبح الزوجة وقطع يدها , بعدها حاول الهرب الا أن المحامية استنجدت بالاهالى وتمكنوا من القاء القبض علية ,فيما أنتقل لمكان الواقعة العقيد مصطفى سليم مامور قسم شرطة كفر سعد وضباط مبااحث القسم وتم التحفظ علية و أقتيادة لقسم شرطة كفر سعد فيما أقر أمام رئيس مباحث كفر سعد باارتكابة الجريمة مؤكدا أنة غير نادم على أرتكابة الجريمة , وعلل ذلك باانها دمرت حياتة بسبب طمعها والذى لم يرضيها شىء على الرغم من تسجيلى قطعة أرض بااسمها ومنزل بنيت لها , وعلى جانب متصل تم الاستماع لشهادة عدد من الشهود هذا وقد تم نقل جثه القتيلة لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزى , وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرضة على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

شبكةعيونالإخبارية

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