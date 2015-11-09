اخر الاخبار عن الرجل الذى قتل زوجته بمحافظه دمياط ( كفر المنازله )

دمياط - نورا ابو المجد:

شهدت قرية المنازلة في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مساء اليوم الأحد، حادث قتل مروع إذ أقدم "ر.س" على قتل زوجته "ب.أ" طعنًا بآلة حادة "سكين" خلال وجودهما في مكتب محاماة للانتهاء من إجراءات الطلاق.

وأوضح شهود عيان لـ"مصراوي"، أنّ الزوج انتابته حالة من الغضب بسبب تصريحات زوجته للمحامية، خلال محاولتها الصلح بينهما، واستل سكينًا كان في حوزته وطعنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على الزوج، والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

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