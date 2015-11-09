رجل يذبح زوجته بطريقة بشعة في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على "رمضان. م. إ"، 38 عامًا، لذبح زوجته "بسمة. م"، صاحبة محل ملابس أثناء تواجدها في مكتب "عفاف صالح يوسف "المحامية الخاصة بها، بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وتلقى مركز شرطة كفر سعد بلاغا يفيد وقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة كفر سعد، أنه توجد خلافات بين الزوجين وأثناء وجودها في مكتب إحدى المحاميات بقرية كفر المنازلة اقتحم المكتب وطرد من بداخله وأخرج سكينا وذبحها.

وأكد تقرير الطب الشرعى وفاة الزوجة بسبب جرح قطعى بالرقبة مع كدمات أدت إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة كفر سعد.

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