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رئيس نادي دمياط يتراجع عن استقالته

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رئيس نادي دمياط يتراجع عن استقالته رئيس نادي دمياط يتراجع عن استقالته
سحب محمد أبو جنبة رئيس مجلس إدارة نادي دمياط الرياضى، أمس الأحد، استقالته التي تقدم بها الخميس الماضي، لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، قبل انقضاء المدة القانونية للتراجع عنها.

وكان "أبو جنبة" قد تقدم باستقالة مسببة أكد فيها أنه لا يتلقى أي دعم من مديرية الشباب والرياضة بدمياط أو الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وأوضح "أبو جنبة"، أن النادي يحتاج إلى 300 ألف جنيه شهريًا، نظير مرتبات اللاعبين والجهاز الفني، والتغذية والتنقلات والعلاج الطبيعي للاعبين.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط التقى مجلس إدارة نادي دمياط الأسبوع الماضى في غياب أبو جنبه ووعد بدعم النداى بقيمة 300 ألف جنيه على دفعتين خلال 10 أيام.

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