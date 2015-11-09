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ضبط سيارة نقل مسروقة بدمياط

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ضبط سيارة نقل مسروقة بدمياط ضبط سيارة نقل مسروقة بدمياط
تمكنت إدارة مرور دمياط، من ضبط السيارة رقم «د ب ج 3649» نقل دقهلية، قيادة «م. س. ع» 24 عاما، عامل، ومقيم بدائرة قسم أول دمياط وذلك لسيره برخصتي قيادة وتسيير منتهيتين.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 18907 لسنة 2011، جنح مركز كفر الدوار، بالبحيرة بتاريخ 13 نوفمبر 2011، تم التحفظ على المتهم والسيارة.

وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من محافظة الدقهلية.

وجار استكمال الفحص ورفع بصمات الشاسية والموتور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21 / 22 أحوال قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015م.

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