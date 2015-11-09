القبض على قاتل زوجته بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على "رمضان. أ"، والذي قام بذبح زوجته "بسمة. م"، صاحبة محل ملابس أثناء تواجدها لدى المحامية الخاصة بها، بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وتلقى مركز شرطة كفر سعد بلاغا بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والنجدة وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة العامة بمعاينة مسرح الجريمة.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة كفر سعد، أنه تواجد خلافات بين الزوجين وأثناء وجودها في مكتب إحدى المحاميات بقرية كفر المنازلة قام الزوج باقتحام المكتب وطرد من فيه وأخرج سكينا وذبحها.

وأكد تقرير الطب الشرعى وفاة الزوجة بسبب جرح قطعى بالرقبة مع كدمات أدت إلى وفاتها في الحال وتم نقل الجثة لمشرحة كفر سعد.