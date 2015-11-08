بالفيديو | شاهد الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله وحية حتى يومنا هذا كما هى سبحان الله .

الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله هى موجودة مابين منطقة شرق السعودية والمناطق التى توصل إلى شرق العراق من الممكلة الأردنية الهاشمية .

وفى هذه المنطقة لايوجد صور لحياة أو أشياء موجودة فى المنطقة غير هذه الشجرة وهذه الشجرة يقولون الناس أنها الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى رحلته إلى الشام مع عمه أبو طالب .

فجعل الله لها الحياة حتى يومنا هذا والشجرة ضخمة جدا وحجمها كبير وتعد أستراحة على الطريق وهى يطلق عليها البطن الأطلسى .

وقامت الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف الأردنية حماية الشجرة من خلال بناء سياج حولها حماية لها من الفيضانات ومن الأشحاص الذين يعبثون بها .

ويقومون بتقديم الخدمات لكل من يزور هذه الشجرة من السائحين والذين يأتون لها من جميعبقاع الأرض ليزوروا الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله صل الله عليه وسلم .

حيث أن هذه الشجرة جعلها الله فريدة فى شكلها وحجمها ولونها وأراد أن تحيا ليومنا هذا فسبحان الله فى خلقه .

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شبكةعيونالإخبارية

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