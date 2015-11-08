أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

بالفيديو | شاهد الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله وحية حتى يومنا هذا كما هى سبحان الله .

Google+ Print
بالفيديو | شاهد الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله وحية حتى يومنا هذا كما هى سبحان الله . بالفيديو | شاهد الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله وحية حتى يومنا هذا كما هى سبحان الله .

الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله هى موجودة مابين منطقة شرق والمناطق التى توصل إلى شرق العراق من الممكلة الأردنية الهاشمية .

وفى هذه المنطقة لايوجد صور لحياة أو أشياء موجودة فى المنطقة غير هذه الشجرة وهذه الشجرة يقولون الناس أنها الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى رحلته إلى الشام مع عمه أبو طالب .

فجعل الله لها الحياة حتى يومنا هذا والشجرة ضخمة جدا وحجمها كبير وتعد أستراحة على الطريق وهى يطلق عليها البطن الأطلسى .

وقامت الأردنية ووزارة الأوقاف الأردنية حماية الشجرة من خلال بناء سياج حولها حماية لها من الفيضانات ومن الأشحاص الذين يعبثون بها .

ويقومون بتقديم الخدمات لكل من يزور هذه الشجرة من السائحين والذين يأتون لها من جميعبقاع الأرض ليزوروا الشجرة التى أستظل تحتها رسول الله صل الله عليه وسلم .

حيث أن هذه الشجرة جعلها الله فريدة فى شكلها وحجمها ولونها وأراد أن تحيا ليومنا هذا فسبحان الله فى خلقه .

لمشاهدة الفيديو

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه