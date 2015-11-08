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فلاح يذبح زوجته في مكتب محامية بدمياط

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فلاح يذبح زوجته في مكتب محامية بدمياط فلاح يذبح زوجته في مكتب محامية بدمياط
قام فلاح يدعى "رمضان.ا"، بذبح زوجته "بسمه.م" صاحبة محل ملابس، بواسطة "سكين"، داخل مكتب إحدى المحاميات بقرية كفر المنازلة بمحافظة دمياط وفر هاربًا.

وتلقى مركز شرطة كفر سعد بلاغا بوجود جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والنجدة وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة العامة بمعاينة مسرح الجريمة.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة كفر سعد أن ظروفهما المادية كانت سيئة وقامت الزوجة بفتح محل لبيع الملابس الجاهزة بمدينة كفر سعد وتغيرت أوضاعها المالية وبدأت الخلافات تدب بينها وبين زوجها حتى انفصلت عنه وأثناء وجودها في مكتب إحدى المحاميات بقرية كفر المنازلة قام الزوج باقتحام المكتب وطرد من فيه وأخرج سكينا وذبحها.

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