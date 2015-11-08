فوز هاشم بمقعد النقابة العامة للمحامين بدمياط وتقدم «عاشور»

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المحامين، من فرز أوراق انتخابات دمياط وحصل السيد هاشم على 966 صوتا بينما حصل منافسه يوسف قنديل على 514 صوتًا ليفوز هاشم بمقعد النقابة العامة للمحامين ممثلا عن النقابة الفرعية لدمياط.

وتشير المؤشرات الأولية لأعمال فرز الأصوات إلى تقدم سامح عاشور بفارق كبير في الأصوات عن منتصر الزيات.

كانت لجان التصويت بانتخابات نقابة المحامين بدمياط أغلقت أبوابها أمام الناخبين، مساء اليوم الأحد لبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي.