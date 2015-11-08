إحالة المتسببين في التعديات بكفر البطيخ للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عددًا من المسئولين بالوحدة المحلية بالرياض التابعة للوحدة المحلية بكفر البطيخ إلى النيابة الإدارية لتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات الصحيحة حيال أحد المواطنين بعد تعديه على أرض زراعية بالبناء بالمخالفة.

وأضاف أن الإزالة لم تتم بالكامل مما دفع المواطن للاستمرار في إنشاء "سملات خرسانية" وصب بلاطة السقف في اليوم التالي من الإزالة مما تسبب في عدم إتمام الإزالة النهائية للمبنى، وقرر محافظ دمياط إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لانطوائه على مخالفات جسيمة.