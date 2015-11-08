بالفيديو والصور.. تطعيم 218 ألف طفل ضد الحصبة الألمانية بدمياط

أعلن الدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تطعيم 218 ألف طفل منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف تطعيم 315 ألف طفل من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات بواسطة 305 فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمدارس والحضانات بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حيث تم تطعيم 75% من الأطفال المستهدفين.إعلان - Ads إعلان - Ads
ففى اليوم الأول تم تطعيم 18 ألف طفل وفى اليوم الثانى 50 ألف طفل وفى اليوم الثالث 45 ألف طفل وفى اليوم الرابع 38 ألفًا وفى اليوم الخامس 44 ألف طفل وفى اليوم السادس 34 ألف طفل ليصل إجمالى من تلقوا التطعيمات 186 ألف طفل، مضيفًا أن الحملة تواصل أعمالها في مختلف مراكز محافظة دمياط.