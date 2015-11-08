بالفيديو والصور.. تطعيم 218 ألف طفل ضد الحصبة الألمانية بدمياط

أعلن الدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تطعيم 218 ألف طفل منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف تطعيم 315 ألف طفل من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات بواسطة 305 فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمدارس والحضانات بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حيث تم تطعيم 75% من الأطفال المستهدفين.

ففى اليوم الأول تم تطعيم 18 ألف طفل وفى اليوم الثانى 50 ألف طفل وفى اليوم الثالث 45 ألف طفل وفى اليوم الرابع 38 ألفًا وفى اليوم الخامس 44 ألف طفل وفى اليوم السادس 34 ألف طفل ليصل إجمالى من تلقوا التطعيمات 186 ألف طفل، مضيفًا أن الحملة تواصل أعمالها في مختلف مراكز محافظة دمياط.