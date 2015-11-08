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35 % نسبة المشاركة في انتخابات نقابة المحامين بدمياط

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35 % نسبة المشاركة في انتخابات نقابة المحامين بدمياط 35 % نسبة المشاركة في انتخابات نقابة المحامين بدمياط
واصل أعضاء نقابة المحامين بمحافظة دمياط الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمود الهجرسى رئيس الرقابة الإدارية بدمياط.

ويتنافس في تلك الانتخابات السيد هاشم ويوسف قنديل المحاميان لتمثيل النقابة عن مقعد محكمة دمياط الابتدائية.

وصرح المستشار محمود الهجرسى أن الانتخابات منتظمة ولا يشوبها أي شيء حتى الآن مؤكدا أن نسبة الإقبال متوسطة حيث أدلى نحو 35% ممن يحق لهم التصويت بصوتهم حتى الآن وعددهم 3000 محام.

يذكر أنه تم تخصيص 8 لجان انتخابية داخل 4 محاكم بواقع 4 لجان بمحكمة دمياط الابتدائية و2 بمجمع محاكم كفر سعد ولجنة بمحكمة فارسكور الجزئية وأخرى بمحكمة الزرقا.

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