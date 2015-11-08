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وفد المعهد الانتخابي في أفريقيا يتابع استعدادات دمياط لمجلس النواب

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وفد المعهد الانتخابي في أفريقيا يتابع استعدادات دمياط لمجلس النواب وفد المعهد الانتخابي في أفريقيا يتابع استعدادات دمياط لمجلس النواب
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بوفد لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة في أفريقيا خلال زيارتهم للمحافظة لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأشار المحافظ إلى استعدادات المحافظة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية ومراجعة كل المدارس ومراكز الشباب التي سيتم بها عملية التصويت وفرز الأصوات وأعمال الصيانة للخدمات المختلفة والنظافة داخل وخارج أسوار المدارس وتوفير مولدات الإضاءة والتأكد من تشغيل التليفونات في اللجان موضحًا أنه تم ربط جميع اللجان الانتخابيةعن طريق الفيديوكونفرانس بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة والمتصلة مباشرة باللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من الإجراءات الأمنية لتأمين اللجان وتجهيز وحدات الإسعاف من خلال سيارات تمركز بكل مدينة وفقًا للخطة الموضوعة لتأمين اللجان ومقارها.

وأوضح المحافظ أنه دعا أبناء دمياط على الصفحة الرسمية للمحافظة لحثهم على المشاركة في التصويت في الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق يومى 22، 23 نوفمبر لتحقق دمياط أعلى نسبة تصويت في المرحلة الثانية وليسجل التاريخ أن دمياط الأولى في نسبة التصويت في انتخابات برلمان 2015.

وقد وجه أعضاء لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى الديمقراطى الشكر لمحافظ دمياط على تعاونه ودعمه لفريق العمل وأعربوا عن تقديرهم لجهوده الملموسة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية دعمًا لمسيرة الديمقراطية في .

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