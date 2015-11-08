«تموين دمياط» تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وعلب سجائر مسرطنة

شنت مباحث تموين دمياط حملة واسعة بمختلف انحاء دمياط لضبط الأسواق وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم ط د ع 1493 قيادة ت. ح 31 سنة سائق ومقيم بمركز شرطة فارسكور محملة بـ80 جوال دقيق بلدي مدعم إستخراج 82% وزن الجوال " 50 كيلو جرام " بإجمالي 4 طن وذلك أثناء تواجده بقسم شرطة أول دمياط وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10234 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015

وتمكنت القوات من ضبط 35 كيلو لحم جملي " مذبوحة خارج المجازر الحكومية " داخل محل بقرية البساتين مركز كفر البطيخ ملك ص. ح، 32 سنة ومقيم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9172 جنح مركز كفر البطيخ لسنة 2015.

ونجحت القوات في ضبط 280 علبة سجائر " مجهولة المصدر ومسرطنة ومهربة بحوزة ع. خ. 30 سنة ومقيم النخيلة مركز أبوتيج أسيوط وذلك أثناء قيامة ببيعها أسفل الكوبري العلوي دائرة قسم ثان دمياط وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11863 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015

كما تم ضبط 230 علبه سجائر " مجهولة المصدر ومسرطنة ومهربة " بحوزة المدعو م ج، 32 سنة ومقيم بناحية السنانية دائرة قسم ثان دمياط وذلك أثناء قيامه ببيعها أسفل الكوبري العلوي بقسم ثان دمياط وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11862 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015