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بالصور.. زحام شديد أعلى كوبري السد بدمياط لصيد الأسماك

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بالصور.. زحام شديد أعلى كوبري السد بدمياط لصيد الأسماك بالصور.. زحام شديد أعلى كوبري السد بدمياط لصيد الأسماك
شهد كوبري سد دمياط الأمس واليوم، زحامًا كبيرا من المواطنين ممن لديهم هواية الصيد بالسنانير وسط فرحة غامرة بسبب توافر كميات كبيرة من الأسماك وعلى حد قول أحد المواطنين: «النهاردة عيد فالسمك يأتي بسهولة بسبب الدوامات الناتجة عن اختلاف منسوبي النيل والبحر».

من جانبه قال المهندس محمد أبو الفتوح، مدير عام الري بدمياط، إنه تم فتح الهويس أمس واليوم لتقليل منسوب مياه النيل أمام السد حيث إن المنسوب ارتفع بسبب الأمطار، موضحا أن الفلاحين لم يقوموا برى الأراضى منذ أسبوعين وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب المصارف والترع.

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