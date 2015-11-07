بالصور.. محولات الكهرباء تهدد حياة الأطفال بدمياط الجديدة

شكى عدد من سكان مدينة دمياط الجديدة من تهديد محولات الكهرباء حياة الأطفال وخاصة تلاميذ المدارس الابتدائية بسبب عدم تواجد غطاء للأسلاك الكهربائية التي توجد بداخل المحولات.

وطالب ممدوح ممتاز أحد الأهالي المسئولين بالنظر لهذه المحولات وتركيب أبواب لها وتأمينها لحماية الأطفال من كابلات الكهرباء التي توجد بداخلها وتمثل خطورة داهمة على حياة الأطفال خاصة مع وجود تلك المحولات بمحيط المدارس.

وحذر من وقوع كارثة نظرا لأن الأطفال تتواجد دائمًا بجانب المحولات أثناء لعبهم في الشوارع وتم إرسال شكاوى عديدة لمسئولي الكهرباء وجهاز التعمير ولكن دون جدوى.