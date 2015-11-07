محافظ دمياط يبحث مع الهيئة العامة للخدمات تقييم أرض مدينة الأثاث

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع الدكتور أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إجراءات تقييم أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي ستقوم بها الهيئة، وذلك في إطار التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مركز ومدينة دمياط، وأحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والذين قاموا بزيارة ميدانية لموقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على الطبيعة.

وأكد محافظ دمياط خلال اللقاء، أن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومى تنموى للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، ويفتح مجالات واسعة لصادرات الأثاث على المستوى المحلى والعالمى واستعرض الخطوات التي تمت منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015، بنقل تخصيص مساحة 331 فدانا لصالح المحافظة، لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث، مشيرًا إلى مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من إجمالي المصانع ومنطقة المعارض والمبنى الإدارى الخدمى والمركز التكنولوجى والتدريبى، مشيرًا إلى مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا لدخول المشروع حيز التنفيذ فورًا.

كما تم خلال اللقاء بحث دور الهيئة في تقييم أرض ومبنى فندق اللسان الذي يقع في بقعة متميزة ومتفردة برأس البر- ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط.

وأوضح المحافظ أن الفندق بمبانيه الحالية عبارة عن استثمارات متوقفة منذ عام 2008، وأن استكمال تأثيثه وتشغيله مطلب حيوى من أبناء دمياط لاستغلال هذه الاستثمارات المعطلة.