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انتظام العمل بميناء دمياط وبوغاز عزبة البرج رغم الأمطار الغزيرة

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انتظام العمل بميناء دمياط وبوغاز عزبة البرج رغم الأمطار الغزيرة انتظام العمل بميناء دمياط وبوغاز عزبة البرج رغم الأمطار الغزيرة
تعرضت شوارع محافظة دمياط للغرق في مياه الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى شلل مرورى على الطرق والشوارع الرئيسية، وتعطل مصالح المواطنين، فيما انتظمت حركة الملاحة بميناء دمياط.

ولفت ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامي للميناء إلى تواجد 18 سفينة، منها سفينة حاويات في منطقة الانتظار، موضحا أن سرعة الرياح وارتفاع الموج في البحر يسمح باستمرار حركة الملاحة والدخول والخروج من الميناء.

وفى سياق متصل أكد حمدى الغرباوى، نقيب الصيادين بعزبة البرج أن بوغاز المدينة يعمل ولم تتأثر حركة الصيد بالأمطار، خاصة أن منسوب الأمواج وسرعة الرياح تسمح باستمرار أعمال الصيد.

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